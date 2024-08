" Si bien soy extranjero, he estado en varios lugares logrando esa conexión y ponerme en el lugar de los hinchas. También vengo de ese espacio, sé lo que siente el hincha, lo que necesita decir cuando las cosas salen o no, pero ellos son una parte fundamental", agregó.

"Para mí, el fútbol sin la gente no es fútbol. Nos ha tocado vivirlo en la pandemia y no era lo mismo. Cuando ganábamos no podíamos compartir la alegría. La gente es el fútbol. Es un sentimiento que yo tengo, y me gusta que todo el tiempo estén alentando: en las buenas, en las no tan buenas", añadió.

"El mensaje es ese, de amor, condición, pasión y de tolerancia que es necesaria para apoyar a este grupo de futbolistas que está comprometido con la causa", mencionó.

A partir de ahí, recibir ese afecto que en este poquito tiempo he podido sentir, es algo muy valioso sentirse querido y respetado. Para que uno pueda sentir eso, uno lo tiene que dar", finalizó.

La selección de Ecuador se enfrentará a Brasil este 5 de septiembre y el 10, de ese mismo mes, se medirá contra Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado.