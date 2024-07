Scaloni asegura que es bueno aguantar el proceso de un DT que tiene un difícil comienzo

También se refirió al nivel que aportan la selecciones de la Concacaf a la Copa América. "No sé quién dice que hay mucha diferencia entre la Concacaf y la Conmebol, yo no la veo. México ha estado a nada, a un gol, de pasar y Estados Unidos tuvo un buen nivel. Me parecen selecciones de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica", argumentó Scaloni.