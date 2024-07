Moisés Caicedo, el fichaje más caro en la historia de la Premier League y titular indiscutible en el Chelsea, se mostró como un referente de la selección de Ecuador en la Copa América y tras unos días de descanso en Quito, ahora se alista para la pretemporada con el Chelsea.

En una entrevista radial, la mañana de este lunes, el Niño Moi se refirió a su difícil adaptación al equipo londinense, pero con el que terminó clasificado a un torneo de la UEFA, la Conference League.

Caicedo confesó que el estilo de Mauricio Pochettino en el Chelsea, que era de "correr y correr", le afectó en su juego.

Estas declaraciones confirman los señalamientos que cuestionaban el nivel de Caicedo en los Blues, en comparación con su rendimiento en el Brighton de Roberto De Zerbi en la temporada anterior.

El ecuatoriano reveló que en el Brighton era "todo táctico con el balón", mientras que con Mauricio Pochettino era sólo "correr y correr".

"En Chelsea no hago mucho trabajo con pesas. Trabajo más cosas sin levantar pesas. Hay veces que sí, una vez a la semana, pero el resto no. En Brighton era todo táctico, sólo con el balón, y en Chelsea era correr, correr y me costó mucho, su trabajo era más fuerte", señaló en Radio La Red.

"Con Chelsea corría siempre un poco más y era un futbol diferente, nos tocaba correr más. Pero con el Brighton teníamos casi siempre la pelota”, detalló el oriundo de Santo Domingo.

Le podría interesar: Moisés Caicedo causó furor por su presencia en su centro comercial, en el norte de Quito