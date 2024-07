Martínez firmó un contrato por dos años con este club. No será el primer ecuatoriano en el Real Salt Lake, puesto que Anderson Julio milita en el primer equipo, donde es figura.

" No fue nada fácil salir de la Selección , ya que es un lugar increíble para trabajar y sobre todo por el camino que veníamos recorriendo, pero creo que era el momento indicado para dar ese salto", agregó.

Una noticia que sorprendió a todos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó la salida del entrenador de la Tri Sub 17, Diego Martínez, quien dirigirá la Sub 18 del Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS).

" Queríamos ganar títulos y en el fondo también el objetivo más importante es poder promover jugadores , en ese sentido creo que nuestro proceso en la Sub 17 ha sido muy exitoso, porque logramos el debut de dos jugadores (Kendry Páez y Allen Obando) en la Selección mayor", indicó.

Esto es un reflejo del trabajo del cuerpo técnico de Martínez, que además construyó una selección competitiva. Llevó a la Mini Tri al Mundial Sub 17, donde fue eliminada por Brasil en los octavos de final.

Diego Martínez llegó a la Selección de Ecuador Sub 17 en julio de 2022 para reemplazar a Patricio Urrutia. Su objetivo fue promover jugadores a la Tri absoluta y crear un equipo competitivo para el Sudamericano que se desarrolló en el país.

Si hablamos de Diego Martínez es imposible no tocar el tema de Kendry Páez, quien fue una de las figuras de su selección en el Sudamericano Sub 17, sin embargo, no pudo disputar el Mundial de esta categoría.

"En el momento que conversamos con él (Kendry Páez) lo entendió. Fue una decisión en conjunto con la directiva y con el cuerpo técnico de Félix Sánchez Bas, entonces él sabía que la prioridad era la selección mayor por más allá de la expectativa que hubiera tenido por jugar el Mundial", añadió.

Además, mencionó que Páez está " bien rodeado" y "hay que apoyarle y dejarlo tranquilo. Todavía tiene muchísimo por recorrer. Si bien es una realidad hoy, pero a la vez necesita paciencia".

