Jeremy Sarmiento anota un gol en su vuelta al Brighton

🚨2-0 BUT DE JERMEMY SARMIENTO! CORNER TRÈS BIEN FRAPPÉ PAR VALENTIN BARCO QUI VISE LE 2EME POTO, ET SUITE À UNE REMISE DE SON COÉQUIPIER NOTRE JOUEUR ÉQUATORIEN MARQUE UN SUPERBE BUT! #BHAFC pic.twitter.com/TmPVGcBaz6