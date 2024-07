El defensa del Chelsea Marc Cucurella, que con su energía en el terreno de juego, su simpatía y su peinado se ha convertido en uno de los favoritos de la afición, fue también muy aplaudido. El catalán aceptó cantar la canción que le dedican en los campos ingleses: "Cu-cu-rella, se come una paella, se bebe una [cerveza] Estrella; Haaland tiembla, que viene Cucurella".

La selección recorrió Madrid en un autobús rojo descubierto con una inscripción llamativa en inglés: "it's only the beginning" ("es solo el principio").

Con una camiseta blanca con el dorsal 4 delante, en alusión a las cuatro Eurocopas de su palmarés, y saludando a derecha e izquierda a los aficionados que aguardaron horas en un día de mucho calor, los jugadores se dirigían a la plaza de Cibeles para concluir las celebraciones.

"Hacía ya mucho tiempo que no notábamos estas ganas" con la selección, explicó a la AFP la madrileña Marina Jiménez, de 31 años, una ama de casa que iba acompañada de su hijo pequeño, doce años después del último triunfo grande de la selección, en la Eurocopa de 2012.

La jubilación de aquel equipo nacional que ganó el Mundial 2010 y dos Eurocopas seguidas (2008 y 2012) con nombres como Iniesta, Xavi, Sergio Ramos, Fernando Torres o Iker Casillas, dejó una sensación de orfandad entre los aficionados a la selección, que duró... hasta el domingo.

"Llevaba mucho tiempo con una selección que no enganchaba" y esta "nos ha enganchado a todos, desde el primer partido yo tenía bastante confianza", explicó Sergio Chamorro, un trabajador de la construcción de 33 años, enfundado en la camiseta del equipo nacional.

