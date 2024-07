No se pierda: [VIDEO] Darwin Núñez intentó arrojar una silla metálica a los fanáticos colombianos en las gradas

"Vi lo que pasó tras el partido (Uruguay vs. Colombia y la pelea entre jugadores charrúas y aficionados cafeteros en las gradas ), pero seguro que no hubiéramos querido ver a la familia de estos chicos estar en esa situación", aseguró.

"No vi toda (la furiosa rueda de prensa de Bielsa), pero vi parte de sus comentarios. Estoy de acuerdo con algunas cosas y estoy en desacuerdo con otras. Este torneo no fue profesional para mí , demasiados problemas con el trato", afirmó un visiblemente fastidiado Marsch.

"Si ves los datos de tarjetas, son más altas las de las selecciones sudamericanas. En el Estados Unidos vs. Uruguay fue el arbitraje más en contra de Estados Unidos que yo he visto", añadió.

El técnico estadounidense subrayó que no se plantea dejar de entrenar a Canadá si llega una llamada de Estados Unidos, y fue contundente.

"No voy a dejar este trabajo y si no hay cambios en la federación (estadounidense) no creo que vaya a tener interés en ese trabajo", aseguró.