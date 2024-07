"No hay dinero que pague una foto como esa", comenta a EFE Joan Monfort (Barcelona, 1968), el autor de una foto icónica en la que comparten escenario un joven Leo Messi y un bebé Lamine Yamal, una instantánea de 2007 y que ahora ha dado la vuelta al mundo.

"Además no sé si conseguiría hacerla, ni si es algo que se podría comprar con dinero. En estos días me han llamado 40, 50 medios, no lo sé", asegura Monfort desde su domicilio en Barcelona.

Ha atendido desde la BBC a AP, la foto la ha publicado el New York Times y ha recibido mensajes desde Bélgica, Alemania o Egipto. Lo han llamado emisoras de radio de Argentina, Colombia y México, televisiones de Estados Unidos. "De lo aparecido en redes sociales, mejor ni hablar", indica.

Y todo empezó con una publicación que Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, compartió hace unos días en Instagram en la que podría verse a un sonriente bebé disfrutando de un baño de espuma en una pequeña tina junto con la madre de éste, su esposa Sheila Ebana, y un joven Leo Messi. Una imagen de 2007 que fue incluida en un calendario solidario.