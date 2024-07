Martín Anselmi revela que no ha recibido ningún llamado de la FEF para dirigir a Ecuador

La selección de Ecuador se encuentra sin entrenador después de la renuncia de Félix Sánchez Bas, tras la eliminación de La Tri de la Copa América 2024, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) empezó la busquéda de uno nuevo.

Desde que la FEF realizó el anuncio de la salida del estratega español, varios nombres han empezado a surgir como los nuevos directores técnicos, entre ellos el más destacado fue Martín Anselmi.

El actual estratega de Cruz Azul quiso aclarar los rumores de su posible llegada a La Tri, después de vencer por 1-0 al Mazatlán.

"Con relación a la otra pregunta (dirigir a Ecuador), todo el mundo sabe el cariño que yo tengo por Ecuador y por los chicos que integran esa selección. A su gran mayoría los he visto debutar, he estado cuando tuvieron su primer partido en Primera, sin embargo, yo no he recibido ningún llamado por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol”, reveló Anselmi.