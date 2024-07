Lionel Scaloni: "Intentaremos que Messi esté ante Ecuador"

La estrella de la selección Argentina, Lionel Messi, dejó "buenas sensaciones" en su período de recuperación tras una lesión, pero aún es duda para este jueves en el duelo ante Ecuador por un pase a semifinales de Copa América.

"Vamos a esperar, entrenamos dentro de un par de horas [este miércoles] y tomaremos la decisión. Un día más es mejor. Ayer [martes] tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo", dijo el DT de Argentina, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa previa al duelo.

El entrenador fue consultado si la ausencia de Messi hará que privilegie a otros atacantes en su lugar o replantee su esquema de juego.

"Cuando ha jugado Leo ha jugado Julián [Álvarez], ha jugado Lautaro [Martínez]. Altera que no juegue Leo, esa es la realidad para todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté y, si no está, buscar lo mejor para el equipo", agregó.

Messi presentó una molestia en el aductor derecho durante el segundo partido de Argentina en fase de grupos el 25 de junio, donde vencieron 1-0 a Chile.

Pese a que disputó todo el juego, la estrella del Inter Miami no alineó en el tercer y último partido de su serie contra Perú, ya que realizaba un tratamiento de recuperación que, según detalla la prensa de su país citando expertos, toma 10 días.

"Todavía no hablé de su situación porque me parece justo esperar hasta el último momento. Hoy [miércoles] hablaré, seguramente, me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible", comentó el DT.

"Hablaré con él y tomaremos la decisión", aseguró Scaloni.

El encuentro entre Argentina y Ecuador se disputará a las 20H00 locales (01H00 del viernes) en el NRG Stadium de Houston, Texas, con capacidad para 72.000 personas.