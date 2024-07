Y como dato mata relato, Ecuador no le gana en una Copa América a ningún rival sudamericano desde el 2001 cuando superó por 4-0 a Venezuela. Desde esa edición ha jugado 21 partidos ante sus pares de la Conmebol y ha obtenido quince derrotas y seis empates .

Y con Sánchez al comando la Tri no ha podido vencerla.

¿Enfrentar a Argentina es una mala señal? Por el contrario, Sánchez y sus dirigidos intentarán la hazaña.

Ya lo dijo en la conferencia de prensa después del angustioso empate 0-0 con México, que le dio el pase como segunda del Grupo B con cuatro puntos a los cuartos de final de la Copa América 2024.

"Mis jugadores van a dar todo. No sé si eso va a alcanzar o no. Hemos jugado dos veces con ellos (Argentina) y no hemos podido batirlos. Yo veo este partido como una oportunidad".