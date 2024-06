Costa Rica no oculta su meta en el partido ante Colombia y esa es dejar el arco en cero. Así de claro lo resumió el seleccionador Gustavo Alfaro en la conferencia de prensa antes del partido por el Grupo D en la Copa América en el State Farm de Glendale, este viernes 28 de junio a las 17:00 de Ecuador.

"Si no se puede ganar, pues empatar, porque esto es por sumatoria de puntos, no por tabla moral. Hay que tratar de llegar hacia el final del torneo dependiendo de uno. No perder es importante también. A mí me gusta tratar de competir, me llevo muy mal con la derrota", afirmó el estratega argentino.

"Nosotros tenemos un planteamiento que ninguna declaración va a cambiar. Lo que sí pretendemos es dejar el arco en cero. Si un día no puede ganar, no pierda. Es una frase inteligente que se menosprecia y puede sonar mediocre, pero no lo es".

Alfaro agregó: "Yo no les digo a ellos que no entren a ganar. La ilusión es ganar un partido siempre, pero la actitud no se negocia. No se pueden garantizar resultados pero sí actitudes. Yo quiero defender con calidad no con cantidad".

