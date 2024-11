La FIFA por medio de su página web, anunció a los 11 jugadores que compiten por el Premio Puskás, que otorga al mejor gol durante la temporada 2023/2024

Para elegir cuál será el mejor gol de la temporada, los usuarios deberán crearse un usuario en la web oficial de FIFA y deben votar hasta el 10 de diciembre.

En esta edición, los aficionados podrán votar en la elección de los ganadores del Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino.

Dentro de los nominados a mejor gol, aparecen dos representantes de Argentina como Alejandro Garnacho, del Manchester United y Walter Bou, de Lanús.

Este galardón lleva el nombre del mítico delantero húngaro Ferenc Puskás, conocido por bellos goles que anotó a lo largo de su carrera.

Lea también: Estos son los nominados a los premios The Best que entrega la FIFA