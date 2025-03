“Y puede ser que el seleccionador diga que Domínguez, por su edad, por lo que sea, ya no me interesa , está bien, podría ser por esto”, añadió.

“Creería que por respeto se lo podría llamar, lo que me llama la atención y que me dolió como exdirigente e hincha de Liga, es que lo llamen al suplente (Gonzalo Valle) de Domínguez, que no tenía minutos, entonces ¿cuál es el mensaje?: no te quiero, no te asomes por la selección y por eso estoy llamando a tu suplente”, finalizó.

Desde que llegó Sebastián Beccacece como director técnico de la selección de Ecuador, dejó de convocar a Alexander Domínguez, quien es uno de los mejores porteros del fútbol ecuatoriano.