06 sep 2025 , 17:25

Enner Valencia: "Deseo que Emelec salga victorioso"

Enner Valencia, en la rueda de prensa previo al duelo contra Argentina por Eliminatorias, no ocultó su cariño por Emelec

   
    Enner Valencia en un partido con la selección de Ecuador( Foto: Internet )
El capitán de la selección de Ecuador, Enner Valencia, se dejó tentar y expresó que desea que Emelec sea el ganador del Clásico del Astillero, que se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre.

"Deseo que Emelec salga victorioso", dijo el capitán de la selección de Ecuador en la rueda de prensa previo al partido contra Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

Además, confirmó que el partido ante Argentina será su último con la Tri en Eliminatorias.

"En otras selecciones también se están retirando figuras que han dado mucho por su país. Ojalá que este partido con Argentina sea una linda despedida y se celebre con una victoria", expresó el capitán de la Tri.

La selección de Ecuador cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes 9 de septiembre, cuando reciba a la Argentina, campeona del mundo en el estadio Monumental de Guayaquil.

Actualmente, la Tri se ubica en la cuarta posición, con 26 puntos, en zona de clasificación directa al Mundial 2026.

