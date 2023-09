Los aficionados tricolores están optimistas por este encuentro y no dudan en dar su pronóstico. "Ecuador 3-1" es el marcador que prevé el hincha Pedro Cevallos. La Tri debe ganar a Uruguay para recuperar los tres puntos menos, sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el Caso Byron Castillo.

Las puertas del estadio Rodrigo Paz Delgado se abrirán a partir de la 13:00 para que lo hinchas puedan llegar con varias horas de anticipación a este escenario deportivo.

El 90% de las entradas para este cotejo se encuentran vendidas. “Jugaremos con casa llena, salvo el espacio de 2000 entradas que no podemos vender por la sanción. Hay una demanda muy alta”, dijo Nicolás Solines en una entrevista para FB Radio.

El partido de Ecuador vs. Uruguay será a las 16:00 y los aficionados que no acudan al estadio, podrán ver el cotejo por el Canal del Fútbol y por FIFA Plus.