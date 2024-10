El encuentro entre la selección de Ecuador y su similar de Paraguay en Quito, válido por la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, dejó un empate sin goles que pintó un cuadro de contrastes y desafíos para ambas selecciones.

No todos en el país pudieron ver el partido en directo, jugado en Quito, debido a los apagones que sufre Ecuador de hasta diez horas al día. En los chats circulaba el mismo mensaje: ¿cómo va la selección?

Y lo que se describía era impotencia, porque Ecuador no tiene luz y porque la selección nacional no tiene goles. Eso nos terminó costando el 0-0 contra Paraguay, que si bien "parqueó el bus" frente a su arco, la Tri no supo cómo abrir el cerrojo de su rival, sello de Gustavo Alfaro.

Bajo la dirección de Sebastián Beccacece, Ecuador demostró ser el amo y señor del encuentro en términos de posesión (77 %) y control del juego. Con un tridente ofensivo liderado por Gonzalo Plata, Kendry Páez y el experimentado Enner Valencia, los ecuatorianos no pudimos gritar gol.