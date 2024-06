Ecuador, al todo o nada en la Copa América

Pero cualquiera que juegue tiene una premisa, no fallar en la definición. Hoy no está permitido, porque para ganar hay que meter goles. Tampoco se pueden dar el lujo de la desconcentración los defensas y el arquero, como ya pasó con Venezuela, porque para ganar, además de hacer goles, se debe evitar recibirlos.

Sánchez Bas también haría bien en revisar el medio campo. En este contexto, el joven Kendry Páez, ya se anotó el récord de ser el jugador más joven en participar en la Copa América en el siglo XXI, ¿pero cuánto aportó al juego?

Nada. Fue un partido muy malo el del chico maravilla, y no es su culpa; es que el DT no entiende que si el equipo no tiene la pelota, simplemente Kendry sobra en el once.

No hay duda de que su talento y creatividad en el mediocampo podrían proporcionar las oportunidades necesarias para que Ecuador supere a Jamaica, pero eso debe evaluarlo Sánchez Bas mientras corren los minutos frente a Jamaica y tomar una decisión a tiempo.

Jeremy Sarmiento, quien anotó el gol de ventaja contra Venezuela incluso después de que Ecuador quedara con diez hombres, también debería tener un papel crucial.

El reto no será fácil. Jamaica, que perdió por 0-1 contra México en su debut, llega al Allegiant Stadium con la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Los Reggae Boyz cuentan con Michail Antonio, el potente delantero del West Ham, como su principal amenaza. Es especialista en el juego aéreo, ha demostrado su capacidad para marcar goles de cabeza, un aspecto del juego que Ecuador deberá neutralizar eficazmente.

Sin faltar el respeto al rival, tengan en cuenta que al frente está Jamaica, no una potencia sudamericana o europea.

Sepan que Jamaica competirá en Las Vegas no sólo para seguir con vida, sino para acabar con un historial igual de árido en el torneo, al que acude como invitado de la Concacaf.

Los 'Reggae Boyz' encajaron seis derrotas en las ediciones de Chile-2015 y Centenario-2016, también disputada en Estados Unidos, y en su debut del sábado sumaron otra por 1-0 ante México.

En siete duelos en la Copa América, Jamaica recibió 10 goles en contra y no tiene uno solo a favor. No vayan a permitir que hoy se estrenen en las redes de Ecuador.

La Tri tiene la capacidad y el talento para superar este desafío, pero necesita cohesión y determinación. Ante las críticas y la presión externa, este es el momento de demostrar resiliencia y espíritu de equipo.

La clasificación a los cuartos de final aún está al alcance, pero requiere una actuación decidida, sin temor y sin errores.