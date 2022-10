Copa Libertadores: 5 claves de la final única en Guayaquil

Empecemos por lo básico: el escenario del partido será el Estadio de Barcelona -que recibió adecuaciones para el encuentro-. Desde las 11H00 los fanáticos podrán ingresar al sitio. Y el pitazo inicial sonará 4 horas más tarde (15H00). Así se convertirá en la cuarta sede neutral que ha tenido este campeonato continental.

Si quiere evitar el tráfico vehicular este sábado, atención: las zonas de mayor congestionamiento serán los alrededores al estadio y cerca de los hoteles donde se hospedan los equipos: Paranaense en el Sheraton y Flamengo en el Oro Verde.

El conjunto carioca es el favorito para ganar la copa. El Flamengo busca su tercer título de Libertadores. En cambio, -en caso de vencer- sería la primera de Paranaense.

Ahora hablemos de nuestro país en la historia del certamen. Esta es la quinta vez que Ecuador recibe una final de la Copa Libertadores de América. Las anteriores fueron: año 1990 (Olimpia Vs. Barcelona), año 1998 (Barcelona Vs. Vasco da Gama), año 2008 (Liga de Quito Vs. Flamengo) y en el año 2016 (Independiente del Valle Vs. Atlético Nacional).

Esta vez, dos equipos brasileños son los protagonistas: Flamengo y Paranaense. Pero no ha sido la única vez, se trata de la tercera final consecutiva de clubes brasileños en este certamen. Palmeiras Vs. Flamengo durante el año pasado y Palmeiras Vs. Santos (año 2020).