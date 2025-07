El maillot amarillo del Tour de Francia y ganador de la 12ª etapa, Tadej Pogačar, valoró el trabajo de su compañero del UAE, Jhonatan Narváez, que pegó un sorprendente acelerón que facilitó la victoria su jefe de filas.

"Me hice la pregunta: ¿pero qué está haciendo? Seguí el movimiento, me dije que en el peor de los casos explotaría. Pero me encontraba bien", explicó un Pogacar.

La arrancada de Narváez a 12 kilómetros para meta en las primeras rampas de la subida a Hautacam hizo ceder metros al danés Jonas Vingegaard y sirvió de impulso para Pogacar, quien una vez apartado a un lado su lugarteniente, voló en solitario hacia la meta.

El ecuatoriano llegó en el puesto 18 a la meta y se ubica en el casillero 16 en la general, a 22 minutos de su jefe de filas.