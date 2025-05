El equipo de Richard Carapaz, EF Education Easy-Post, publicó en sus redes sociales el uniforme que usarán sus ciclistas, incluido el ecuatoriano, en el Giro de Italia 2025.

Richard Carapaz y sus compañeros lucirán un jersey blanco con detalles rosado, una licra negra y medias blancas en esta competencia, que es una de las más importantes de este deporte.

Para el ecuatoriano, el Giro de Italia "es el objetivo más grande este año". Por esta razón, el carchense buscará quedarse con la Maglia Rosa por segunda vez en su carrera.

"El Giro siempre ha sido la carrera que más me ha motivado como profesional y volver este año es un reto personal porque en los tres que he participado he tenido muy buenos resultados", agregó.

Lea también: Richard Carapaz: "Nuestro objetivo es ganar el Giro de Italia 2025"