El ecuatoriano Richard Carapaz afronta con confianza el Tour de Francia, al frente del equipo EF, quien ha tenido problemas físicos, los mismos que le impidieron tener una mejor preparación, pero se encuentra convencido de que puede alcanzar durante el Tour su mejor punto de forma.

"La preparación no ha sido idónea. Desde mayo teníamos programada la preparación para el Tour, pero me he visto afectado por problemas de salud y no he podido encontrar las mejores piernas. Ahora estoy tratando de hacerlo para hacer una gran carrera", indicó el tercero de la edición de 2021.

Carapaz asegura que llega a la salida de Bilbao este sábado "con mucha ambición" y muchos objetivos, empezando por hacer una buena general, aunque rechazó marcarse objetivos porque todo dependerá del momento de forma que consiga durante la carrera.

"Por ahora voy a intentar no perder mucho tiempo en esta primera semana que es muy dura, diferente de otros años, cuando era más para 'sprinters'. Ahora tiene muchas dificultades", analiza el corredor.

Subir de nuevo al podio sería la mejor meta y Carapaz sabe que tiene en sus hombros la responsabilidad de todo un equipo que trabajará para que así sea.

Pero también apunta a otras metas, como conseguir el maillot de la montaña o ganar etapas, él o algunos de sus compañeros.

"La responsabilidad es bastante grande con el equipo, he intentado prepararme de la mejor manera y tener un resultado positivo en París", comentó.

