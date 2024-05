"Ha sido una gran sensación. Sabíamos con el equipo hace un mes que iba a ser un buen final y una buena etapa para mí. He trabajado mucho en ello. He conseguido seguir al mejor del mundo en subida. Ha sido muy duro. Hoy es una victoria especial ", dijo el ecuatoriano después de ganar la primera etapa.

Sobre su pelea con el gran favorito, Pogacar, Narváez señaló: "¡Todavía me duele! Ha sido muy duro. Al final lo he conseguido. Creo que (Pogacar) se fue demasiado largo, 200 metros después de una etapa muy dura. Yo hice un sprint más corto y al final me llevé la victoria", agregó.

Lo que hizo el ciclista de Sucumbíos, de 27 años, fue heroico. Aguantó tres ataques del esloveno Tadej Pogačar (UAE) y en el último sprint lo dejó en tercer lugar, segundo cruzó el alemán Maximiliam Schachmann (Bora Hansgrohe).

La segunda etapa se correrá este domingo y será la primera llegada en alto. Tendrá un recorrido de 161 km entre San Francesco al Campo y el Santuario di Oropa.