Jhonatan Narváez gana la etapa 2 de la Vuelta a Alemania

Jhonatan Narváez (UAE Emirates-XRG), se impuso este viernes en la etapa 2 de la Vuelta a Alemania 2025, disputada sobre 190,3 kilómetros entre las localidades de Herford y Arnsberg.

El tricolor se impuso en un duelo ajustado en el sprint ante el estadounidense Riley Sheehan (Israel-Premier Tech) y el noruego Soren Warnskjold (Uno-X Mobility), quien finalmente se enfundó el maillot de líder de la general.

Lea: Jessica Palacios Dajomes gana oro y rompe récord juvenil en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

El Lagarto ascendió 22 casilleros y ahora es segundo en la general el Tour de Alemania.

Con el triunfo en Alemania, Narváez suma cuatro coronaciones dentro de su temporada. Ganó la etapa 5 del Tour Down Under, siendo el campeón, mientras que luego brilló en el Campeonato Nacional de ciclismo.

Este sábado continúa el Tour de Alemania con la etapa 3 en un recorrido de media montaña de Arnsberg a Kassel de 175,7 kilómetros.