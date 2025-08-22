Jhonatan Narváez gana la etapa 2 de la Vuelta a Alemania

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jhonatan-narvaez>Jhonatan Narváez</a> (UAE Emirates-XRG)</b>, se impuso este viernes en la etapa 2 de la<b> Vuelta a Alemania 2025</b>, disputada sobre 190,3 kilómetros entre las localidades de <b>Herford y Arnsberg.</b> El tricolor se<b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/jessica-palacios-dajomes-gana-oro-y-rompe-record-juvenil-en-los-juegos-panamericanos-junior-de-asuncion-2025-XH9977167></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>