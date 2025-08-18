¡Confirmado! Harold Martín López correrá la Vuelta a España 2025 con el Astana Team

Este lunes 18 de agosto, el Astana Team confirmó la nómina oficial de ciclistas que participarán en la Vuelta a España 2025, y entre los seleccionados destaca el nombre del ecuatoriano Harold Martín López.

López llega a una de las competencias más importantes del ciclismo mundial tras una destacada actuación en el Tour de Hungría, donde se consagró campeón en el mes de mayo.

El ciclista ecuatoriano compartirá equipo con Lorenzo Fortunato, Harold Tejada, Wout Poels, Fausto Masnada, Nicola Conci, Sergio Higuita y Nicolas Vinokurov, en una escuadra que combina experiencia internacional, escaladores explosivos y un sólido bloque latinoamericano.

