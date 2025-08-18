Ciclismo
¡Confirmado! Harold Martín López correrá la Vuelta a España 2025 con el Astana Team

La Vuelta a España 2025 se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre, con un total de 21 etapas que cubrirán 3.151 kilómetros a lo largo del territorio español.

   
    El ecuatoriano Harold Martín López, durante un entrenamiento ( Foto: Instagram Harold Martín López )
Este lunes 18 de agosto, el Astana Team confirmó la nómina oficial de ciclistas que participarán en la Vuelta a España 2025, y entre los seleccionados destaca el nombre del ecuatoriano Harold Martín López.

López llega a una de las competencias más importantes del ciclismo mundial tras una destacada actuación en el Tour de Hungría, donde se consagró campeón en el mes de mayo.

El ciclista ecuatoriano compartirá equipo con Lorenzo Fortunato, Harold Tejada, Wout Poels, Fausto Masnada, Nicola Conci, Sergio Higuita y Nicolas Vinokurov, en una escuadra que combina experiencia internacional, escaladores explosivos y un sólido bloque latinoamericano.

Esta será la segunda participación de López en la Vuelta a España. En su debut, durante la edición 2024, se vio obligado a abandonar la competencia en la segunda semana tras dar positivo por COVID-19.

La Vuelta a España 2025 se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre, con un total de 21 etapas que cubrirán 3.151 kilómetros a lo largo del territorio español.

