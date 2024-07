¡Carapaz es el rey de la montaña del Tour de Francia 2024!

⚪🔴 It's done for @RichardCarapazM! He'll be the first Ecuadorian to win the polka dot jersey of the Tour de France if he finishes the #TDF2024! 👏



⚪🔴 C'est fait pour @RichardCarapazM ! Il sera le premier Equatorien à remporter le @maillotapois du Tour de France s'il termine... pic.twitter.com/1esIE6Yz90