Tras las declaraciones vertidas por la ciclista ecuatoriana Esther Galarza, después de ganar la etapa tres de la Vuelta a Colombia, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo publicó un comunicado en donde desmiente lo dicho por la deportista.

En dicho documento menciona que "desde el 2014 la referida ciclista ha recibido para su preparación y competencia un total de USD 36 883,01".

Sin embargo, la ciclista tricolor en una entrevista para Ecuavisa.com aseguró que nunca ha tenido apoyo o "un respaldo por parte de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo".

"El ciclismo, tanto masculino como femenino, por el cual, yo me preocupo, en Ecuador no crece porque no recibimos ni siquiera un apoyo moral. Lo que escuchamos es: no sirves como ciclista, no sé cómo gano, no sé cómo llego a protagonizar en carreras. Esto es lo que piensan ciertos dirigentes", añadió.

El escrito publicado por la entidad que regula el ciclismo del Ecuador, menciona que entre los eventos para los que recibió apoyo "se destacan los Juegos Olímpicos de Nanjing 2014 y varios campeonatos de panamericanos de ruta, en los cuales se cubrieron gastos tales como: pasajes aéreos, alimentación, movilización interna, etc".

