🚨 Wout van Aert abandons #LaVuelta24. Our thoughts and support are with you, @WoutvanAert. We'll see you next year, Champion. ❤️



🚨 Wout van Aert abandona La Vuelta. ¡Todo nuestro ánimo y apoyo! ❤️ Te esperamos el año que viene, campeón. pic.twitter.com/cdFZqsGTh8