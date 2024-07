Richard Carapaz ganó la etapa 17 del Tour de Francia.

Después de haber enfundado el maillot amarillo en la primera semana, el ecuatoriano Richard Carapaz se convirtió este miércoles en el primer corredor de su país en conquistar una etapa en el Tour de Francia, una gesta más para un corredor que no cesa de hacer historia.

"Es una de las etapas que tengo que recordar para siempre", apuntó el ecuatoriano de lo emotivo de su triunfo.

De su táctica para conseguir el triunfo, Richard apuntó que tuvo buenos movimientos en el grupo y supo aprovechar su momento, pues había repasado, varias veces, la subida.

"Aquí siempre vienen los mejores, la competitividad es muy alta. Para mí es la mejor carrera de todo el plantea", concluyó Carapaz.

El campeón olímpico, que no podrá defender su título en París al no haber sido seleccionado por su país, pone la guinda a un gran Tour de Francia, ya que durante una etapa vistió el maillot amarillo de líder, la única grande donde aún no lo había hecho.