Lamentable por Valencia y Méndez que ahora son entrenadores y manejan futbolistas, a los que no deberían transmitir ese tipo de DES-conocimientos.

Tenorio, Valencia, Méndez y compañía desconocen lo que dice la Constitución del Ecuador. Leerla no les haría daño , y ni siquiera deben comerse toda la carta política del país. Bastaría con los primeros capítulos para adquirir un conocimiento necesario para el desempeño de sus funciones actuales. Aquí un breve y sustancial resumen respecto al tema que nos ocupa:

Como vemos, no existe una “ley” que diga que solamente una persona nacida en el país puede llevar la banda de capitán de una selección deportiva nacional.

Usted le ha pedido explicaciones a Enner Valencia por haberle cedido su banda de capitán a Galíndez y me parece bien dada la respuesta de ‘Superman’, no a usted, sino a la gente: "Hernán (Galíndez) es uno de nosotros, él no es extranjero, tiene los mismos derechos que tenemos todos". Parece que alguien sí conoce la Constitución.

También se han pronunciado en contra, pero de forma despectiva, Jefferson Montero. No merece una respuesta extensa quien no logró nada con la selección y quien solo es recordado por reclamar diferencias en los premios económicos.

Tampoco Franklin Salas, quien ha dicho que "Galíndez nunca marcó diferencia ni en Selección ni en sus equipos". Salas solo cantaba en su gallinero y fuera de Quito fracasó en Godoy Cruz de Argentina y Estrella Roja de Belgrado (Serbia).