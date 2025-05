La Noche Centenario de Barcelona SC recibió muchas críticas en redes sociales por parte de aficionados y hasta periodistas que reportaron la poca presencia de público en el estadio Monumental, algo que no pasó desapercibido por Antonio Álvarez, presidente del club amarillo que respondió en redes sociales.

Álvarez citó un tweet de la periodista deportiva Johanna Calderón quien había cuestionado la poca presencia de hinchas en el estadio y criticó a la planificación, asegurando que "todo se hizo en menos de 3 días", para lo que el directivo contestó: "Hola Johanna, los que vinimos estamos pasando espectacular. Celebrando a nuestro amado equipo, en su cumpleaños número 100, hicimos algo gigantesco".

Profundizando, Álvarez dejó entre líneas unas palabras para los que no llenaron el escenario deportivo: "Nota: es el cumpleaños número 100 de Barcelona SC, no se podía faltar, ¿al cumpleaños de papá y mamá no vamos a ir? No hay excusa alguna, teníamos que reventar el estadio y que quede para el análisis de los barcelonistas, tenemos que estar siempre, no solo en las buenas y en partidos atractivos".

BSC cumple 100 años este jueves 1 de mayo en medio de varios títulos nacionales y hazañas deportivas internacionales.

En su fiesta, Barcelona goleó 4-0 al Pachuca mexicano que estaba dirigido por el ex entrenador canario, Guillermo Almada.