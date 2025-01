No fue solo la goleada en Arabia Saudita. Es el patrón. Real Madrid tenía la oportunidad de redimirse del 0-4 que el Barcelona le propinó en octubre pasado en el Santiago Bernabéu por la Liga, pero a Carlo Ancelotti se le cayó el plan en poco tiempo en la final de la Supercopa. Segundo clásico de la temporada y segunda goleada.

El Real Madrid de Carlo Ancelotti atraviesa un momento crítico. La derrota 2-5 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España ha expuesto las debilidades estructurales de un equipo que, pese a su calidad individual, no ha logrado responder a los grandes desafíos de la temporada.

LA DEFENSA: UN DOLOR DE CABEZA

El problema más evidente del Real Madrid radica en la defensa. Sin Dani Carvajal y Éder Militao, Ancelotti ha optado por parches que, lejos de resolver el problema, lo han acentuado. Tchouaméni, un mediocentro de élite, ha sido reconvertido a central con resultados desastrosos, mientras que Lucas Vázquez, expuesto y sin apoyo suficiente, ha quedado en evidencia ante rivales de gran nivel.

La llegada de David Alaba tras una larga lesión no fue suficiente para detener la sangría defensiva. Y aunque la directiva tiene planes a futuro —como la posible incorporación de Trent Alexander-Arnold—, la realidad es que el equipo necesita soluciones inmediatas si quiere competir por los títulos.

ATAQUE DESCONECTADO

El problema no solo reside en la zaga. En Yeda, el desequilibrio entre el mediocampo y el ataque fue evidente. Jude Bellingham, en su habitual despliegue físico, se encontró aislado en la presión. Rodrygo, por su parte, no brindó el apoyo necesario a Lucas Vázquez, mientras que Fede Valverde y Eduardo Camavinga no lograron contener el vendaval de movimientos del Barcelona.

La ausencia de Toni Kroos, un pilar en el mediocampo en temporadas anteriores, se hizo sentir más que nunca. El alemán no solo aportaba control y visión de juego, sino que también servía de enlace entre las líneas. Sin él, Ancelotti aún no ha encontrado una fórmula táctica que funcione en partidos de alta exigencia.

La confianza en Carlo Ancelotti parece intacta por parte de la directiva, pero la paciencia en el fútbol de élite tiene un límite. El italiano, un técnico con un palmarés envidiable, se enfrenta a un reto que podría definir su segunda etapa al frente del Madrid.

Ancelotti debe encontrar soluciones a corto plazo, especialmente considerando el calendario accesible que el equipo tiene por delante en enero: Celta de Vigo en Copa, Las Palmas en Liga, Salzburgo en Champions, Valladolid en Liga y Brest en Champions.

Sin rivales de gran envergadura en el horizonte inmediato, el Madrid tiene una oportunidad de oro para recomponer su estructura y ganar confianza antes de enfrentarse nuevamente a un Atlético de Madrid que podría complicar aún más su lucha por la Liga.

Enero es el mes para corregir el rumbo. De lo contrario, la temporada 2024-2025 podría ser recordada como un año de decepciones en el Santiago Bernabéu.