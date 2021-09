Desesperación e incertidumbre entre familiares de reclusos de la Penitenciaría del Litoral

- Actualizado a las 23:00 con el número de fallecidos -

"Mi esposo está herido. Yo he pedido que por favor me digan algo. No sé nada de él. Está herido de bala", dijo entre lágrimas la cónyuge de uno de los reos de la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles de Guayaquil, donde este martes 28 de septiembre hubo una nueva masacre que deja al menos 30 fallecidos.

El caos que se vivía dentro de las instalaciones de esta prisión ubicada en la vía a Daule se trasladó a los exteriores donde decenas de familiares, sobre todo madres y esposas, llegaron desde la mañana para conocer noticias acerca de sus allegados, sin embargo la información era escasa o prácticamente nula.

"No nos dicen nada, no nos quieren decir nada", indicó a Ecuavisa una mujer que prefirió no dar su nombre. Y es que la entrada y salida de ambulancias agudizaba la angustia de los familiares.