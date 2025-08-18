Una semana de sorpresas

1.- Tres embajadores con largas horas de vuelo. El presidente Daniel Noboa echó mano de la cuota política para poner en misiones diplomáticas a tres figuras ampliamente conocidas: Patricia Terán, Vicente Albornoz y Pascual del Cioppo. Terán, periodista, presentadora de TV y radio y exparlamentaria andina por el PSC irá a Australia. Albornoz, analista económico, con programas en radio y TV, así como exdiputado de la extinta Democracia Popular, será el próximo embajador en Alemania. Mientras que Del Cioppo, quien por muchos años fue el inamovible presidente del PSC, dejará su misión en Catar para ir a Panamá.

2. Gasolina y el nuevo cálculo. En el decreto 83, el presidente Daniel Noboa hizo ajustes a la fórmula para determinar el precio final de las gasolinas Extra y Ecopaís, buscando reducir más el subsidio estatal que tenían. Así las cosas, el precio de venta al público de estos dos combustibles será de USD 2,71 el galón. Y, en adelante, los precios no podrán subir más allá de un 5 %, ni bajar más del 10% por galón, cada mes, independientemente de cómo se comporten los valores internacionales. Este decreto retira el subsidio al combustible de aviación Jet A1. Según el Régimen, se esperan ahorros al fisco por 915 millones de dólares hasta finales de 2026.

LEA: Fantasmas en la Asamblea, pero de carne y hueso

3.- CIDH pide explicaciones por Abdalá Bucaram. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio tres meses de plazo al Estado ecuatoriano para que justifique la declaratoria de incapacidad mental que permitió, en 1997, la destitución de Abdalá Bucaram de la Presidencia de la República. Aunque el exmandatario asegura que lo único a lo que aspira es a un reconocimiento tácito por lo ocurrido, el Estado corre el riesgo de que deba indemnizarlo con 200 millones de dólares. Una cifra estrafalaria.

4.- Pelea Aquiles-Marcela Aguiñaga. Finalmente, la relación se rompió en mil pedazos y la prensa ha recogido palabra por palabra la crisis política entre el Alcalde de Guayaquil y la Prefecta del Guayas. No parece haber ningún tipo de interés por un nuevo acercamiento. Aquiles Álvarez calificó a Marcela Aguiñaga de creerse la nueva emperadora de la provincia y que está jugando a ser alcaldesa. Ella dijo que él solo responde con groserías y no se ciñe a los reglamentos y las instituciones. El problema surgió por las observaciones ambientales que la Prefectura hizo a las obras viales de la Alcaldía en el sector Los Ceibos de Guayaquil. Álvarez pelea una batalla política donde el Gobierno de Noboa y la Prefectura de Aguiñaga le ponen todo pero.

Le puede interesar: ¿Para qué sirvió la marcha de Noboa?

5.- Panamá, fuera de la lista de paraísos fiscales. Las dependencias tributarias de Ecuador y esa nación centroamericana suscribieron un acuerdo de intercambio de información en esta materia, permitiendo que Panamá salga de la lista de paraísos fiscales, desde 2008. Según el SRI con estos cambios será más fácil y provechoso tener acceso a información bancaria, societaria y contable, para prevenir la evasión y otros delitos. Empresarios ecuatorianos califican de positiva la medida, pues permitiría nuevo acceso a financiamiento y un posible acuerdo comercial entre los dos países.