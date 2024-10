Política en tiempo de apagones

1.- Nebot le dio condumio al matrimonio correísmo-PSC

¿Coincidencias en Pascuales? Un político de la experiencia del exalcalde de Guayaquil sabe cuándo tiene que hablar. Esta vez lo hizo un día antes de que su partido, el Social Cristiano, y la Revolución Ciudadana renovaran sus votos de unión para encaramar a Otto Vera en la primera vicepresidencia de la Asamblea. En redes sociales, Jaime Nebot emitió un mensaje a la ciudadanía para señalar que luego de la pandemia del Covid-19, la actual es la crisis nacional más grave por la que atraviesa el país, señalando que las políticas del actual Gobierno son tan erróneas como las anteriores y que ya es momento de hablar de prosperidad y crecimiento, con medidas fiscales como la urgente renegociación de la deuda externa para tener más recursos. Con su mensaje a la nación, Nebot trató de encausar el diálogo político hacia temas de fondo como la crisis eléctrica. ¿Pero, por qué lo hizo la víspera de la sesión en la que su partido y el correísmo ratificaran la coincidencia en las votaciones parlamentarias? Primero, buscando la censura de Mónica Palencia; y, segundo, buscando espacios de poder para controlar la Asamblea.

2.- Topic ahora se viste de diplomático

El precandidato presidencial Jan Topic fue hasta la OEA para reunirse con el secretario general, Luis Almagro, y plantear desde Washington el respeto a unas elecciones libres. Es una jugada política arriesgada porque genera una presión indirecta hacia el Tribunal Contencioso Electoral que tiene, hasta el 8 de noviembre, para validar o no su candidatura. En el relato, la mayoría de organizaciones políticas señala que si el TCE se baja a Topic, es por orden del Gobierno. Y de allí surge la primera duda electoral: ¿a quién le beneficia la salida de Topic? ¿A Noboa, como piensan en Carondelet o a Luisa González, como lo sugieren muchas encuestadoras? Luego de varias semanas de intentar posicionarse como la alternativa, donde Topic se ha vestido como bombero en los incendios de Quito, pescador, técnico eléctrico y hasta minero en El Oro, ahora apunta a la persecución, incluso por las amenazas de muerte que denunció.

3.- Un partido de alquiler en crisis

Lo que ocurre con Avanza refleja lo más patético del sistema electoral ecuatoriano. Un partido político que no aporta en absolutamente nada al país, sus dirigentes se pelean a dentelladas el apoyo a los candidatos presidenciales. La dirigencia nacional, con Javier Orti a la cabeza, va por Luis Felipe Tillería, quien se postuló por esa organización. Mientras que Lucía Posso, de Imbabura, con el apoyo de otras direcciones provinciales, decidió revelarse para irse con Jan Topic. La verdad es que más allá de sus disputas internas, lo que ocurra con esta tienda, fundada por Ramiro González, resulta irrelevante. Los pocos asambleístas que llegaron por el arrastre de Otto Sonnenholzner de inmediato se alinearon a la agenda del gobierno de Noboa. Ahora tienen a otros candidatos en mente.

4.- Una política exterior para la energía

A más de todos los problemas internos que tiene el presidente Daniel Noboa para solucionar el tema eléctrico, se suma el frente exterior y la mala experiencia que acaba de cosechar con el Gobierno colombiano. Finalmente, no se logró la venta de energía que tanto necesita el país en una cifra de 450 MW diarios. El Ministro del Ambiente de ese país dijo que podrían darnos electricidad si es que es posible para ellos. Es decir, una eventualidad que empata con la posibilidad de que al presidente Gustavo Petro le mueva más la ideología que la decisión de echarle una mano a su homólogo. Pero claro, para muchos sectores no fue bien tomada la posición que Noboa adoptó en la entrevista con TC, del domingo, donde no descartó que haya una agenda ideológica en Bogotá que impida concretar esa ayuda. La ministra Inés Manzano ahora buscará la compra de energía al sector privado, como un plan B. En todo caso, es urgente que el Régimen defina una política exterior con enfoque de energía para que los intereses del Estado prevalezcan por encima de las diferencias entre los mandatarios.