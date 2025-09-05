Perdieron esta semana...

<b>1.- <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a>. </b>El Presidente de la República perdió una nueva batalla ante la Corte Constitucional. Este organismo no dio paso a tres de sus cuatro preguntas planteadas para la próxima consulta... <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/codigo-rojas-ecuavisa-politica-actualidad-noticias-ecuador/marco-rubio-en-ecuador-mas-alla-de-la-foto-MH10060639 target=_blank></a></b>