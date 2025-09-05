Perdieron esta semana...

1.- Daniel Noboa. El Presidente de la República perdió una nueva batalla ante la Corte Constitucional. Este organismo no dio paso a tres de sus cuatro preguntas planteadas para la próxima consulta popular: regreso de casinos a hoteles de lujo, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el juicio político para los magistrados constitucionales. Además, rechazó otro plan de reforma sobre la castración química a violadores. Noboa no logra trazar una línea de trabajo institucional sobre determinados estándares que marcan el estado de derecho.

2.- Luisa González. Persiste en defender a capa y espada al dictador venezolano Nicolás Maduro a costa, incluso, del profundizar el desprestigio de la propia Revolución Ciudadana. Ha sido tal su vehemencia en este tema, que los alcaldes de Quito y Guayaquil han señalado no compartir con la posición de la línea dura del correísmo de defender la tiranía en Venezuela. Incluso, Viviana Veloz ha tomado distancias. Luisa González recriminó en redes sociales a Aquiles Álvarez cuestionándole por no estar alineado con la posición de Rafael Correa, “el presidente vitalicio”.

3.- Gabriela Sommerfeld. La Canciller de la República anotó un punto a su favor por lograr la vista a Ecuador del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, pero los resultados de la cita no fueron los esperados. Los anuncios de cooperación económica apenas alcanzan los USD 20,5 millones, muchísimo menos dinero de lo que se recauda anualmente por los tres puntos de incremento del IVA. Tampoco hay mayor margen de acción positiva para que Ecuador logre una baja arancelaria, gravada hoy en 15%, así como un acuerdo comercial íntegro.

4.- La familia Villavicencio. Si bien la jueza María Daniela Ayala decidió procesar a José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como autores intelectuales del magnicidio contra Fernando Villavicencio, queda un sabor agridulce. La fiscal a cargo del caso, Ana Hidalgo no logró que la magistrada dictara prisión preventiva contra Serrano y Jordán, quienes solo deberán presentarse periódicamente ante el Consulado en Miami. Claro que el exministro correísta está detenido en EE.UU. por líos migratorios, pero si eso se supera, se quedaría allá. También es poco probable que se logre la captura de Aleaga, prófugo en Venezuela. Así que el único personaje que está en prisión es Salcedo, cumpliendo sentencias por otros crímenes. La familia de Villavicencio sentirá que la impunidad puede ser un escenario.

5.- Sebastián Beccacece. El DT tricolor suma un record penoso: cuatro partidos empatados a cero goles. Con este desempeño, donde hay una gran defensa, pero una pésima delantera, es poco probable que Ecuador destaque en el próximo mundial. Ya es hora de que 24 años después de su primera clasificación, la Tri demuestre una mayor jerarquía. La afición merece explicaciones.

Lea más: Marco Rubio en Ecuador, más allá de la foto