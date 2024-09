¿Es necesario que Noboa siga en EE.UU. hasta el 27 de septiembre?

La actual debe ser una de las semanas más graves del año y quizás la más delicada de su corto gobierno. Sin embargo, nada nos dice que el presidente Daniel Noboa vaya a suspender sus actividades en EE.UU. y se dé, por ejemplo, una vuelta por Quito para palpar la angustia de cómo los incendios forestales afectaron Guápulo y se tomaron la avenida Simón Bolívar, la arteria de desfogue más importante de esta capital de estrecha geografía.

Cerca de las 18:00, en sus redes sociales envió un escueto mensaje anunciando la movilización del contingente necesario para atender la emergencia y participar del Puesto de Mando Unificado junto con el Alcalde. Pero esto no es suficiente.

El humo, la ceniza y el olor a quemado entró a miles de casas, oficinas, centros de cuidado y tiendas de la zona oriental del centro norte. Se escuchan las sirenas de las patrullas y motobombas. La gente tiene que usar mascarilla para no enfermar sus vías respiratorias. Esto, desde las 16:00 de un martes caluroso y caótico.

Los incendios no son lo único que golpea a Quito. En la mañana, las calles de la ciudad eran un desorden por el tráfico atascado porque los semáforos no funcionan debido a los apagones sectorizados. Los tramos que toman 20 minutos en recorrer se convirtieron en una hora, bajo el sol de altísima radiación que no se ha escondido en todo el día.

El calor dentro de los autos y buses era insoportable. La gente lucía malhumorada. Cuando no hay luz, la señal de internet pierde fuerza. Es complicado hacer una llamada para reportarse con las oficinas o las casas. A la queja ciudadana por los largos cortes de luz se suma la molestia por el desorden con el que estos se aplican sin cumplir con los horarios establecidos.