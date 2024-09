Un voraz incendio forestal se registra desde las 13:00 de este martes 24 de septiembre en el sector de Guápulo. El fuego se extendió hasta una parte del Parque Metropolitano. Además, se reportan otros focos en Itchimbía, La Forestal y cerro Auqui.

"La situación es crítica" ​​​​​​, dijo el alcalde Pabel Muñoz. En este sentido, en coordinaciones con el Gobierno Nacional, se dispuso que no se quite la luz a la Empresa Eléctrica Quito. "Quito debería estar abastecida toda esta noche de energía eléctrica", señaló. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, salió a ratificar que la capital no se quedará sin luz.