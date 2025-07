En Ecuador, ganaron esta semana...

1.- John Reimberg. El ministro del Interior empezó la semana con un durísimo dolor de cabeza por la fuga de alias Fede de la Penitenciaría del Litoral a vista, paciencia y complicidad de militares y agentes del SNAI, poniendo en entredicho la solidez del plan de seguridad del Gobierno. Sin embargo, la recaptura de alias Fito, un año y medio después de su escape, captó el interés nacional y de varios medios internacionales. El operativo, por la complejidad de su planificación y coordinación, ha servido para que el Régimen insista en que su programa de seguridad es el adecuado.

2.- Daniel Noboa. El mensaje político que emana de la fotografía con Xi Jinping, el segundo hombre más poderoso del mundo, fortalece la agenda exterior y comercial del Gobierno. La canciller Gabriela Sommerfeld, antes de iniciar la gira por China, insistió en que el pragmatismo es el sello fundamental de la diplomacia ecuatoriana, en donde los intereses del país deben defenderse. Noboa habló con China del fortalecimiento de las exportaciones, de inversiones, de la necesidad que con su voto se apoye el programa económico con el FMI y que se hable de un reperfilamiento de la deuda bilateral por cuatro mil millones de dólares. Cabe esperar a que todas estas gestiones den resultados.

Lea más: La guerra, en el peor momento para Ecuador

3.- Guillermo Lasso. El expresidente de la República superó el proceso judicial interpuesto por el titular de la Conaie, Leonidas Iza. El dirigente indígena lo demandó por calumnias, al haberlo llamado terrorista, por haber participado en las violentas manifestaciones de 2019 y 2022. Sin embargo, Iza no se presentó a la audiencia judicial, pese a que se trataba del tercer llamado, con lo cual la causa quedó archivada y Guillermo Lasso, libre de estos cargos. Iza no asistió porque está de viaje en China. El expresidente, por su parte, señaló que con la no presencia del demandante y el cierre de la causa, se corrobora lo que él dijo aquella vez del dirigente.

4.- El Consejo Nacional Electoral. El informe presentado por la Misión de Observadores de la Unión Europea, sobre los comicios generales de abril pasado, ratificó la buena organización y la transparencia de los resultados electorales que consolidaron la victoria del binomio integrado por Daniel Noboa y María José Pinto. Si bien hay recomendaciones, de parte de la Unión Europea, que el CNE deberá tomar en cuenta, lo más importante de este informe es que, de manera institucional, se dejan de lado las denuncias de “fraude monumental” que el correísmo, con Luisa González a la cabeza, ha formulado todo este tiempo por cuenta de la trampa de la tinta mágica.

5.- Mario Godoy. La Asamblea, con los votos de la mayoría legislativa que controla el Gobierno, aprobó la Ley de Integridad Pública que, entre varios cambios, dispone la declaratoria de la emergencia al sistema judicial para la incorporación de jueces y fiscales que, supuestamente, serán temporales.

Este régimen especial se da a la par de los nuevos tropiezos que experimenta el proceso de designación de los cinco nuevos integrantes de la Judicatura. El Gobierno aún no presenta la terna para que el Consejo de Participación Ciudadana escoja a su delegado; este organismo también devolvió a la Corte Nacional de Justicia su grupo de candidatos; mientras la terna de la Asamblea sigue embolatada.

De esta manera, el titular prorrogado de la Judicatura, Mario Godoy, que tiene el respaldo de Carondelet, seguirá al frente y, posiblemente, administrará el régimen de emergencia judicial por el que votó el Legislativo. ¿Se viene así otra metida de mano en la Justicia?