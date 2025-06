Sería de esperar que el Gobierno no cometa, por tercera ocasión, el mismo error de gestión del déficit eléctrico estructural que soporta el país.

Tanto la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, como la ministra de Energía, Inés Manzano, aseguran que no volverán los apagones, pese a que hay indicadores y voces especializadas que restan optimismo a sus palabras.

El martes 17 de junio, Jaramillo señaló que los 241 MW de energía térmica que no llegaron a incorporar los contratos fallidos con Progen y Austral –y que la oposición en la Asamblea trata de fiscalizar– no complicarán el balance general de energía, porque no representan ni el cinco por ciento de la demanda nacional.

Pero fue la presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral, Katherin Pazzos, quien cuestionó en Contacto Directo de Ecuavisa este balance. A su juicio, pese a todas las medidas que tomó el Gobierno desde septiembre, el país arrastra un déficit real de, al menos, 430 MW que tarde o temprano generarán nuevos racionamientos. No serán de la misma magnitud de los del año pasado, explicó Pazzos, pero de momento Ecuador no tiene cómo tapar ese hueco.

En respuesta, esta mañana, la ministra Manzano, en Teleamazonas, hizo nuevas cuentas que coinciden con los 430 MW faltantes que Pazzos advirtió. Según la alta funcionaria, son 403 los MW que el Gobierno se propone generar con el parque termoeléctrico hasta diciembre de 2025, sin que esta vez se minimicen faltantes como los de Progen y Austral y prometiendo que habrá luz por Termogás Machala y Pascuales, entre otras fuentes.

Manzano volvió a decir que no habrá ningún tipo de racionamiento. Aunque, en horas de la tarde, el Gobierno emitió el decreto 32 en el que se modifican 35 nuevos artículos al reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, disponiendo que, en momentos de déficit de generación, el Operador Nacional de Electricidad dispondrá a las empresas que consumen mayor voltaje su desconexión inmediata de la red. Y como una disposición adicional, que en 18 meses, las industrias de ese segmento cuenten con sus propias plantas de generación y autoabastecimiento. ¿Es merengue o no es merengue?

Sí, es verdad que el Gobierno también dispone en el decreto que las empresas eléctricas del país renueven todo el material y equipos de alumbrado público para un consumo eficiente. Eso, en el sentido de la planificación, es lo correcto. No obstante, son medidas que también alertan que la situación eléctrica no está solucionada ni bajo control, como se planteó en esta semana, por lo que el país sí puede vivir nuevos sobresaltos.