Bonocracia

En casi dos años de gobierno del presidente <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a></b> se podría decir que el gran eje de su <b>política pública</b> (o mejor dicho, de <b>gestión administrativa</b>) es la <b>expansión de los bonos</b> para sectores...<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/principales-bonos-sociales-gobierno-2025-NH10247749 target=_blank></a></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>