Ecuador se juega su futuro en el Mundial 2026

Con dos fechas de anticipación, la selección de Ecuador ya cumplió con el objetivo principal de clasificarse al Mundial 2026, pero lo que viene ahora es igual de trascendente para sus aspiraciones futuras.

Con 25 puntos, la Tricolor se ubica segunda en la tabla de las eliminatorias, superada por la campeona del mundo Argentina (35). Brasil, con la misma cantidad de puntos que Ecuador, aparece tercero por diferencia de goles. Esa es la radiografía actual.

Sin embargo, la verdadera batalla ahora está en el ranking FIFA, el sistema que definirá en qué bombo quedará Ecuador para el sorteo de grupos del Mundial.

Estar en el bombo 2 implica enfrentar solo a un rival de jerarquía máxima en fase de grupos de la Copa del Mundo, mientras que caer al bombo 3 supondría convivir con dos potencias y aumentar el riesgo de una eliminación temprana.

Por eso los partidos contra Paraguay y Argentina no son simples trámites. Aunque la clasificación esté asegurada, los puntos siguen teniendo peso, y esta vez no solo en la tabla.

La verdadera batalla está en el ranking de la FIFA. Actualmente, Ecuador se encuentra en el puesto 25; ​​​​para alcanzar el bombo 2 necesita subir al menos dos posiciones, ya que en esa clasificación se incluiría a los equipos ubicados entre los puestos 10 y 23.

De momento, Austria, Corea del Sur y Australia se ubican por encima de Ecuador. Los europeos mantienen 1.591,24 puntos, los asiáticos 1.587,08 y los de Oceanía 1.578,57. La Tri no está tan lejos, acumula 1.570,68 unidades, así que es posible superar a esas selecciones, pero para eso debe sumar en la última doble fecha eliminatoria.

El próximo 18 de septiembre habrá una nueva actualización en el listado, a la espera de los resultados en esta nueva fecha FIFA.

El cálculo es claro:

Una victoria en Asunción y un empate contra Argentina podrían darle a Ecuador un salto de varios lugares en el escalafón, acercándolo a esa zona privilegiada.

Si logra dos triunfos, no solo aseguraría el segundo puesto de la eliminatoria por encima de Brasil, sino que también aumentaría de manera significativa sus posibilidades de estar en el bombo 2 del sorteo.

En cambio, dos derrotas lo dejarían prácticamente condenado al bombo 3, con la consiguiente desventaja competitiva.

Sebastián Beccacece y sus 30 futbolistas convocados tienen un gran desafío: cerrar las clasificatorias con autoridad, escalar en el ranking FIFA y demostrar que Ecuador no solo clasifica, sino que compite al nivel de las grandes potencias.

El Mundial ya está asegurado, pero la manera en que la Tricolor llegue al sorteo puede marcar la diferencia entre soñar con octavos de final o tener que remar desde el primer día contra dos gigantes.