El gol: la asignatura pendiente de la Tricolor

Jugadores como Willian Pacho y Moisés Caicedo llegan como campeones de Europa (con PSG y Chelsea, respectivamente) y representan a una generación que pide más. Ellos no sueñan solo con estar: quieren competir, trascender y ganar un título con la Tri.

Beccacece ha armado un equipo sólido, pero desequilibrado. Ha sido capaz de neutralizar a gigantes, pero incapaz de generar peligro constante. Ahora le toca asumir el reto que define a los equipos grandes: convertir solidez en contundencia, defensa en gol.

Clasificar con antelación, desde el segundo lugar y habiendo superado una sanción inicial, es un logro incuestionable. Pero este es el momento para mirar más allá. El Mundial no espera a los que se conforman. Ecuador ya sabe lo que es estar. Ahora tiene la misión de marcar la diferencia.

No solo los jugadores han cambiado la mentalidad, los hinchas también, ya no se conforman con poco, ya no ven como un hito lograr una clasificación, la nueva generación quiere ver a su selección competir por llegar lo más alto posible entre los mejores del mundo.