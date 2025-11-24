Opinión Estadio
Ecuador mira a Londres: Caicedo e Hincapié en la Champions

Esta semana los ecuatorianos en Europa vuelven a la acción en una Liga de Campeones dominada por el fútbol inglés.

   
La Premier League no solo es el torneo más visto del planeta: ahora mismo es, sin discusión, el campeonato que marca el ritmo en Europa. Los números de esta Champions League lo dicen todo: tres derrotas en 24 partidos, 17 victorias, cuatro equipos entre los ocho primeros y un rendimiento del 76%. Ninguna otra liga se le acerca. Ni la española, alemana o italiana. El dominio inglés no es percepción: es estadística pura.

En ese contexto es donde entran dos nombres que en Ecuador seguimos con lupa, porque representan hoy el techo de nuestro fútbol en Europa: Moisés Caicedo y Piero Hincapié. Y esta semana, ambos tendrán duelos que pueden mover el tablero de la Champions.

Moisés Caicedo: una prueba para medir carácter

El martes, Stamford Bridge será escenario de uno de esos partidos que definen jerarquías: Chelsea vs Barcelona. Para Moisés Caicedo, este choque llega en un momento de exigencia máxima. Los Blues han tenido una Champions irregular y forman parte del lote que pelea por ingresar al Top 8, ese grupo que pasa directo a octavos sin play-off.

El Barcelona es, además, el único español que ha logrado derrotar a un inglés esta temporada. En el global, el duelo Inglaterra–España es un 7 a 1 a favor de la Premier, un dato brutal para entender la diferencia actual entre ambos campeonatos. Pero eso también significa que el equipo catalán llega con sed de reivindicación.

En el centro de ese tablero estará Caicedo: presionando, recuperando, marcando ritmo. Si Chelsea quiere maquillar su única derrota en Champions (ante el Bayern), necesitará una de esas noches en las que Moisés se convierte en el eje de todo.

Piero Hincapié en un equipo que juega como candidato

Un día después, el miércoles, otro ecuatoriano tendrá reflectores: Piero Hincapié. El Arsenal es uno de los tres equipos con puntaje perfecto en Champions —junto con Bayern Múnich e Inter— y eso no es casualidad: los de Arteta juegan como un proyecto sólido, maduro y con identidad.

El duelo contra el Bayern Múnich será una radiografía real de su nivel. Los alemanes, heridos por el dominio inglés en esta Champions, buscan demostrar que la Bundesliga aún puede competir. Pero el Arsenal llega con autoridad y un sistema defensivo donde Hincapié se ha adaptado con una rapidez admirable.

Esta clase de partidos son los que consolidan estatus. Un buen rendimiento ante el Bayern no solo elevaría al Arsenal: elevaría también la percepción de Hincapié como uno de los defensores sudamericanos más completos de su generación.

El fútbol inglés centra la atención ecuatoriana

Mientras la UEFA confirma que la Premier lidera en el coeficiente con amplia ventaja —89,5 puntos por los 67 de LaLiga—, Inglaterra sigue sumando espacios en Champions gracias al rendimiento de sus clubes. Nueve equipos ingleses compiten en torneos europeos y, aun así, su promedio es mejor que el de ligas con menos participantes. Dominio total.

Pero más allá de los números, hay un detalle que para Ecuador pesa aún más: Moisés y Piero compiten en una liga inglesa que hoy lidera el continente. Ellos no solo representan al país; se miden, cada semana, en el torneo donde se juega el fútbol más rápido, más caro y más competitivo del mundo.

Esta semana Londres será el epicentro. Stamford Bridge el martes; el Emirates, el miércoles.Y Ecuador, como siempre, mirando a sus jugadores con ilusión, orgullo y la esperanza de que estos dos gigantes —Chelsea y Arsenal— sigan avanzando... con un ecuatoriano como protagonista en cada uno.

