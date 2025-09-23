Dembélé: El Balón de Oro más humano

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/estas-son-las-estadisticas-que-le-dieron-el-balon-de-oro-a-ousmane-dembele-AF10158190 target=_blank>Ousmane Dembélé</a> nunca persiguió el <b>Balón de Oro</b>, y quizás esa sea la razón por la que hoy lo sostiene con tanta legitimidad. Lo suyo no fue la obsesión de las estadísticas ni la carrera individual a<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/dembele-el-balon-de-oro-nunca-fue-un-objetivo-pero-es-algo-excepcional-EF10156046 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>