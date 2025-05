Barcelona no es un equipo, son once voluntades sueltas tratando de no quedar expuestas en la cancha. Lo de anoche en Guayaquil, en la derrota 2-3 ante River Plate en el Monumental, no fue solo un golpe duro en la Copa Libertadores: fue otra confirmación de que este plantel no tiene rumbo, ni carácter, ni conducción.

Segundo Alejandro Castillo, más preocupado por sus trajes de pasarela que por su pizarra, volvió a dar cátedra de lo que no debe hacer un técnico. El "esmoquin atigrado" que lució anoche podrá ser tendencia en Instagram, pero no tapa la falta de respuestas tácticas.

Le falta personalidad al entrenador de Barcelona para sentar a los que están mal —como Janner Corozo, que ha caído en un bajón y no debería ni estar en la banca— y también le falta astucia para cambiar un libreto predecible, desgastado y cada vez más estéril.

El primer gol de River, llegó con un pase largo, un movimiento simple y los dos centrales —Arreaga y Vallecilla— cayendo en la trampa como principiantes, yendo ambos a marcar al mismo hombre. Lo demás fue consecuencia: espacio libre, pase filtrado, gol de Driussi.

Casi un calco fue el segundo tanto, esta vez con Colidio ganándole la espalda a Carabalí. Mastantuono selló el tercero aprovechando otro desajuste grosero, ante una defensa que no supo ni achicar ni replegar. ¿Castillo corrigió algo? Nada.

El mediocampo volvió a ser decorativo. Leonai Souza, con un chispazo individual, dio el pase para el gol del empate transitorio. Joaquín Valiente apenas apareció, más enfocado en correr detrás de los argentinos que en generar algo.

Arriba, Octavio Rivero hizo lo que pudo, un gran cabezazo dio el empate, pero no puede ser nueve, diez y conductor al mismo tiempo. Nadie lo acompaña.

Y lo de Corozo... insólito. Solo, sin arquero, sacó la pelota de la línea en lugar de empujarla, menos mal regresaba apurado Martínez Quarta y terminó haciendo un gol en contra, lo que el atacante torero no pudo hacer a favor de su club.