Su anuncio, cargado de nostalgia — “el momento que nunca quise que llegara” —, retrata lo que sienten los grandes cuando llega el final. Porque si bien el cuerpo ya no responde igual, la mente de los genios siempre pide seguir. Pero Modric lo entendió todo, como siempre. También cuándo dar un paso al costado.

No solo se apaga una luz en el Santiago Bernabéu: lo hace también una de las estrellas más nobles y elegantes de este siglo. Modric no solo representa al Madrid , sino a una era en la que el talento y la inteligencia fueron capaces de domar el ritmo del fútbol moderno.

En sus palabras no hay drama, sino gratitud. En su legado no hay polémicas, solo fútbol en estado puro. Jugó 590 partidos, marcó 43 goles y dejó momentos imborrables: desde sus pases filtrados imposibles hasta esas noches mágicas en Champions donde, en medio del caos, su serenidad fue brújula.

Modric ha pasado a la historia como uno de los cinco futbolistas que a lo largo de toda su carrera ha levantado seis Copas de Europa, (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024), siendo clave en todas, pero también como jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

Además del Balón de Oro, logró el premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. También ha formado parte seis veces del Once Mundial FIFA FIFPro y designado en dos ocasiones como Mejor Centrocampista de la Champions League.

El sábado, el Bernabéu será testigo de su último baile en casa. Y aunque sus botas ya no pisan con la misma frescura, su número, su figura y su silencio dirán más que cualquier megáfono. No solo se va un jugador, se va una forma de entender el juego.