La dieta Kardashian con la que Kim adelgazó los 32 kg

El cuerpo de Kim Kardashian se ha convertido en uno de los más admirados del panorama actual. Ella y su familia se han convertido en unas de las principales embajadoras de la belleza y del culto al físico. Tras haber perdido más de 32 kilos a lo largo de este viaje, sigue compartiendo cómo ha llegado hasta donde se encuentra ahora.

La 'celebritie' publicó en su Instagram en qué consiste su rutina de entrenamiento. Gracias a Melissa Alcantara, una entrenadora a la que conoció a través de esta red social, ha cambiado su forma de hacer ejercicio y su alimentación.

A través de sus stories también hemos podido ver a Amanda Lee, la entrenadora de su hermana Kourtney (con la que hace ejercicio cinco días a a la semana) y con la que Kim iba al colegio. Así, alterna el entrenamiento de las dos especialistas del deporte (con un está dos y con otra el resto de días). Junto a Lee, realiza entrenamientos de una hora. La experta no cree en contar repeticiones, pues persigue el fallo muscular, que se suele alcanzar, dependiendo siempre del peso que se levante, entre las 20 y 30 repeticiones.

"Hago ejercicios con pesas una hora y media todos los días", explica a 'E! Noticias'. "No hago mucho cardio. Pero, sinceramente, creo que no me hace falta. La rutina que hago es suficiente. Mi madre se preocupa para ver qué tal estoy y en qué ando metida. He estado trabajando realmente duro con un culturista durante un año. No vi los resultados de inmediato, pero cuando persistes con algo y eres consistente, lo consigues. Entonces, me encanta", añade.