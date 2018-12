Kim Kardashian sufre un descuido en la alfombra roja

Kim Kardashian desfiló por la alfombra roja en Nueva York junto a su esposo Kanye West, donde una falla en su vestuario casi exhibió una parte íntima de su cuerpo.

Ocurrió durante el debut en Broadway del musical de la cantante Cher, de quien es gran admiradora. Kim llegó con un vestido plateado que acentuaba sus famosas curvas pero la tela no podía sostener sus atributos frontales.

El atuendo de la estrella del reality show "Keeping up with the Kardashians" no tenía escote ni mangas, por lo que en un descuido mostró gran parte del costado de un seno ante los flashes de los fotógrafos.

