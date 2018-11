La confesión de Kim Kardashian sobre su video íntimo

Kim Kardashian aprendió la lección a la fuerza: nada bueno puede salir de las drogas. Así lo confesó en el último capítulo de Keeping Up With The Kardashians, donde por primera vez admitió que estaba bajo efecto de éxtasis cuando grabó su video porno con el rapero Ray-J.

El dato dejó en shock a su hermana menor, Kendall Jenner, que por su edad sólo conoce la faceta abstemia de la mediática. En una charla sobre la fiesta de reencuentro del grupo de la secundaria, Kim recordó que en alguna época fue una auténtica "party girl".